В Петербург привезли 40 тонн грецких орехов

В Большом порту Санкт-Петербурга должностным лицом Управления Россельхознадзора проведён карантинный фитосанитарный контроль партии грецких орехов в скорлупе весом 40 тонн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Продукция была отправлена фирмой, зарегистрированной в находящемся на западе Аргентины городе Сан-Хуан, и следовала в адрес петербургского предприятия оптовой торговли.
Нарушений не выявлено, выпуск груза на территорию РФ разрешён.
В начале июня в Петербург не пустили более 166 тонн мандаринов с личинками мух.
Фото: pixabay
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