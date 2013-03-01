  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург привезли 40 тонн грецких орехов
Сегодня, 16:22
109
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург привезли 40 тонн грецких орехов

0 0

Продукция была отправлена фирмой, зарегистрированной в находящемся на западе Аргентины городе Сан-Хуан.

В Большом порту Санкт-Петербурга должностным лицом Управления Россельхознадзора проведён карантинный фитосанитарный контроль партии грецких орехов в скорлупе весом 40 тонн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Продукция была отправлена фирмой, зарегистрированной в находящемся на западе Аргентины городе Сан-Хуан, и следовала в адрес петербургского предприятия оптовой торговли.

Нарушений не выявлено, выпуск груза на территорию РФ разрешён.

В начале июня в Петербург не пустили более 166 тонн мандаринов с личинками мух.

Фото: pixabay

Теги: грецкие орехи, россельхознадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии