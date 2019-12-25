  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург не пустили более 166 тонн мандаринов с личинками мух
Сегодня, 15:41
168
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург не пустили более 166 тонн мандаринов с личинками мух

0 0

Мандарины должны быть обезврежены или уничтожены.

В морском порту Петербурга задержали партию мандаринов с опасными мухами. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Фрукты весом более 160 тонн прибыли в Северную столицу из Аргентины. На мандаринах сотрудники Россельхознадзора нашли живые личинки средиземноморской плодовой мухи.

Вся партия фруктов не была допущена на территорию РФ, мандарины должны быть обезврежены или уничтожены.

В мае в  Петербург с нарушениями ввезли более 11 тысяч штук импортной рассады земляники.

Фото: pixabay

Теги: мандарины, мухи, россельхознадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии