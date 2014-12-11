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В Петербург с нарушениями ввезли более 11 тысяч штук импортной рассады земляники
Сегодня, 14:06
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nastya960

В Петербург с нарушениями ввезли более 11 тысяч штук импортной рассады земляники

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Юридическое и должностное лицо организации по фактам выявленных нарушений привлечены к административной ответственности.

В апреле Северо-Западным межрегиональным управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявлен факт нарушения порядка ввоза на территорию РФ посадочного материала ягодных культур. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Петербургская оптовая компания осуществила ввоз из Республики Словакия 14 партий рассады земляники общим количеством 11320 штук без документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества. Из них 12 партий земляники, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории России. 

Юридическое и должностное лицо организации по фактам выявленных нарушений привлечены к административной ответственности.

В конце апреля более 29 тонн креветок пытались провезти в Петербург без разрешения Россельхознадзора.

Фото: pixabay

Теги: земляника, рассада, россельхознадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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