Ежедневное употребление грецких орехов может снизить уровень холестерина

Грецкие орехи обогащены альфа-линоленовой кислотой

Ученые выяснили, то ежедневное употребление 0,5 стакана грецких орехов в течение двух дет может снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Об этом пишет Med-heal.ru, ссылаясь на флагманский журнал Американской ассоциации сердца Circulatoin.

Выяснилось, что грецкие орехи способны снизить число частиц общего ЛПНП и мелких частиц ЛПНП у здоровых людей в пожилом возрасте. Отмечается, что грецкие орехи обогащены альфа-линоленовой кислотой. Она влияет на уровень холестерина, а также на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Так, в эксперименте учствовали две группы добровольцев. Первая группа каждый день в течение двух лет включала в свой рацион примерно полчашки грецких орехов. Вторая группа от них отказалась вовсе. Черех два года добровольцам измерили уровень холестерина. Оказалось, что уровень холестерина ЛПНП у участников первой группы был ниже. Кроме того, участники первой группы не набрали вес из-за употребления орехов.

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