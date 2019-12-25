Один бокал вина может вызвать нарушение сердечного ритма

В исследовании участвовали 100 добровольцев с преходящей мерцательной аритмией.

Американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что один бокал вина может повысить риск возникновения мерцательной аритмии. Ранее считалось, что эпизодическое нарушение сердечного ритма при употреблении алкоголя возникает, когда человек много выпивает. Но выяснилось, что это не совсем так.

В исследовании участвовали 100 добровольцев с преходящей мерцательной аритмией, то есть состоянием, которое возникает и исчезает примерно за 48 часов. Четыре недели ученые наблюдали за состоянием добровольцев и их привычками. Оказалось, что люди, у которых произошел приступ хоть раз за время исследования, употребляли алкогольные напитки за последние четыре часа. Эпизоды нерегулярной мерцательной аритмии были на 38% более вероятными на каждые 0,1% концентрации алкоголя в крови.

Ученые подчеркивают, что лучше избегать эпизодов фибрилляции предсердий, так как они вызывают одышку, головокружение, а также истощение. Кроме того, скопление крови в сердце может привести к образованию тромбов, соответственно, есть риск возникновения инсульта.

При этом отмечается, что данное исследование актуально для людей, у которых уже имеется переходящая мерцательная аритмия.

Фото: pixabay