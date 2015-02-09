В ходе обысков полицейские обнаружили три пресс-пакета и пластиковую емкость с порошкообразным веществом.

В Подмосковье изъяли грецкие орехи, начиненные мефедроном. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, задержанный житель Серпухова прятал в скорлупе грецких орехов запрещенное вещество. В гараже и арендуемом злоумышленником доме полицейские обнаружили три пресс-пакета и пластиковую емкость с порошкообразным веществом, а также 58 свертков с аналогичным содержимым. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что подозреваемый в обмане участниц конкурсов красоты задержан в аэропорту Внуково.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА