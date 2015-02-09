В Подмосковье изъяли грецкие орехи, начиненные мефедроном. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, задержанный житель Серпухова прятал в скорлупе грецких орехов запрещенное вещество. В гараже и арендуемом злоумышленником доме полицейские обнаружили три пресс-пакета и пластиковую емкость с порошкообразным веществом, а также 58 свертков с аналогичным содержимым. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что подозреваемый в обмане участниц конкурсов красоты задержан в аэропорту Внуково.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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