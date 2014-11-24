Подозреваемый в обмане участниц конкурсов красоты задержан в аэропорту Внуково

Полиция задержала мошенника, выманившего у потерпевших более пяти млн рублей.

Российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении участниц конкурсов красоты. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Известно, что в полицию обратилась 25-летняя жительница Московской области. Потерпевшая рассказала о том, что на светском мероприятии познакомилась с мужчиной, который организовывает поездки девушек. Злоумышленник сумел завоевать доверие заявительницы и убедил перевести ему 194 тысяч рублей на его счет для оплаты участия в состязании. Однако затем взятые обязательства тот не выполнил.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в аэропорту Внуково. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 159 УК РФ. пресс-служба МВД РФ по Подмосковью

Сейчас фигурант расследования отправлен под стражу. Выявлены еще три девушки, обманутые по аналогичной схеме. В ходе расследования полиция установила, что совершил данные противоправные деяния один и тот же человек. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превышает пять миллионов рублей.

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Фото и видео: МВД Медиа