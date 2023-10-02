Под Петербургом после стрельбы в лесу из-за грибов и ягод задержали 70-летнюю пенсионерку

По предварительным данным, она четыре раза выстрелила в другую пенсионерку.

Подозреваемая в ранении пенсионерки, которая собирала грибы в лесу Всеволожского района (Ленинградская область), задержана. Ею оказалась 70-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что всё произошло вечером 26 сентября, когда в полицию обратилась пенсионерка и сообщила, что в лесном массиве около СНТ "Западная лица" неизвестная женщина произвела в неё 4 выстрела из травматического пистолета. Вероятная причина конфликта — хорошая поляна для сбора грибов и ягод.

Стрелявшая скрылась с места происшествия, а заявительница с ранением бедра самостоятельно обратилась в медучреждение. В отношении 70-летней задержанной возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

Ранее Piter.TV сообщал, что жительница Сестрорецка отравилась грибами и попала в реанимацию.

Фото: Piter.TV