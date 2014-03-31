Под Петербургом конфликт двух пенсионерок из-за грибов завершился стрельбой

Пожилая женщина пострадала: три пули попали в бедренную кость левой ноги.

У двух пенсионерок из-за грибов и ягод в одном из лесов Всеволожского района Ленобласти произошел конфликт, который завершился стрельбой. Об этом пишет 78.ru.

В полицию 26 сентября обратилась 74-летняя женщина и сообщила о том, что днем в тот день пошла в лесной массив в районе поселка Западная Лица. Пенсионерка встретила другую любительницу "тихой охоты", на вид ей 65-70 лет. Неизвестная не захотела уступать место, достала пистолет "Оса" и четыре раза выстрелила в сторону потерпевшей, после чего скрылась.

Пожилая женщина пострадала: три пули попали в бедренную кость левой ноги, ей потребовалась медицинская помощь. Полицейские уже нашли стрелявшую и допросили ее. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Сестрорецка отравилась грибами и попала в реанимацию.

Фото: Piter.TV