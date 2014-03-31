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Под Петербургом конфликт двух пенсионерок из-за грибов завершился стрельбой
Сегодня, 10:49
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Под Петербургом конфликт двух пенсионерок из-за грибов завершился стрельбой

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Пожилая женщина пострадала: три пули попали в бедренную кость левой ноги.

У двух пенсионерок из-за грибов и ягод в одном из лесов Всеволожского района Ленобласти произошел конфликт, который завершился стрельбой. Об этом пишет 78.ru. 

В полицию 26 сентября обратилась 74-летняя женщина и сообщила о том, что днем в тот день пошла в лесной массив в районе поселка Западная Лица. Пенсионерка встретила другую любительницу "тихой охоты", на вид ей 65-70 лет. Неизвестная не захотела уступать место, достала пистолет "Оса" и четыре раза выстрелила в сторону потерпевшей, после чего скрылась. 

Пожилая женщина пострадала: три пули попали в бедренную кость левой ноги, ей потребовалась медицинская помощь. Полицейские уже нашли стрелявшую и допросили ее. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Сестрорецка отравилась грибами и попала в реанимацию. 

Фото: Piter.TV

Теги: всеволожский район ленобласти, стрельба, тихая охота
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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