Ученые рассказали о людях, которые рискуют заболеть коронавирусом в следующую волну

В эксперименте участвовали более тысячи человек.

Ученые из университета Индианы в Блумингтоне провели исследование и выяснили, что в следующую волну риск заболеть коронавирусом выше у людей, которые злоупотребляют алкоголем. Об этом пишет "РИА Новости".

Исследователи отмечают, что люди, которые много пьют, в два раза чаще болеют, если сравнивать с теми, кто пьет редко или не употребляет алкоголь вовсе.

Средний возраст подопытных в контрольной группе составлял 20 лет. Ни один из подопытных ранее не болел коронавирусом. Всего испытания прошли более тысячи человек. Алкоголем злоупотребляли треть испытуемых, а 810 человек отнесли к малопьющей категории.

В результате через несколько месяцев коронавирусом заразились 44 человека. Причем люди, которые злоупотребляют алкоголем заражались в 1,89 раза чаще, чем малопьющие или непьющие. Чаще у пьющих людей пропадало обоняние и открывались головные боли при заражении.

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