За 4 года "вторичка" в Петербурге подорожала на 72%

Если сравнивать прошлогодние и сегодняшние цены, то в 2024 году они выросли на 9,7% – 19,1 тыс. рублей за "квадрат".

В конце февраля этого года средняя цена "квадрата" на вторичном рынке Петербурга составила 215,3 тыс. рублей, что больше почти на 72%, чем в феврале 2020-го. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на Агентство недвижимости Ольги Эбель.

Если сравнивать прошлогодние и сегодняшние цены, то в 2024 году они выросли на 9,7% – 19,1 тыс. рублей за "квадрат". Сейчас на вторичном рынке города экспонируется 30,5 тыс. квартир, 8,6 тыс. из которых – двухкомнатные, 8,5 тыс. – однокомнатные, 6,8 тыс. – трехкомнатные, а 2,4 тыс. – четыре и более комнат.

По словам генерального директора агентства недвижимости "ПРАЙД ГРУПП" Алексея Бондарева, на данный момент самая дешевая квартира "вторички" в Петербурге, исключая квартиры-студии в центре города, стоит 2,9 млн рублей и находится в Парголово. Площадь ее составляет 21 "квадрат".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 139 семей уже получили социальные выплаты по программе расселения коммуналок.

Фото: Piter.TV