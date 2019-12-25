Вторичное жилье дешевеет в Петербурге

Нейросеть Алиса AI провела анализ цен на вторичном рынке жилья в крупных городах России, используя данные тематического поиска "Яндекса". Исследование охватило города с населением более 500 тысяч человек.

В феврале 2026 года в Петербурге наблюдалось снижение медианной стоимости квадратного метра готового жилья на 1% — до 249 тысяч рублей. Это произошло после небольшого роста на 0,8% в январе. Однако медианная полная стоимость квартиры увеличилась на 2,6% и составила 13,3 миллиона рублей. Эксперты объясняют это тем, что на рынок вышли более просторные квартиры. Петербург занимает второе место среди мегаполисов по площади предлагаемого жилья: медианная площадь выросла на 2%, достигнув 55,8 квадратных метров.

В целом по России медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках снизилась на 1,6% (до 157 тысяч рублей), а в городах с населением от 500 тысяч — на 0,8% (до 138 тысяч рублей). Наиболее заметное падение цен произошло в:

Тюмени (–5%);

Барнауле (–4,7%);

Воронеже (–4,3%).

В некоторых городах, таких как Ростов-на-Дону, Омск и Балашиха, рынок оставался в состоянии стагнации с колебаниями в пределах 0,5%.

Тройка самых дорогих мегаполисов по стоимости квадратного метра осталась неизменной:

Москва (+2,3%, до 441 тысячи рублей);

Санкт-Петербург (–1%, до 249 тысяч рублей);

Казань (–4%, до 202 тысяч рублей).

Аналитики отмечают, что февральская динамика свидетельствует о переходе от январской стагнации к ценовой коррекции. В условиях низкой активности на рынке сделки проходят по наиболее ликвидным объектам, а часть продавцов корректирует свои ожидания или временно снимает объявления. Это влияет на медианные показатели, но не говорит о резком изменении спроса

Ранее мы сообщили о том, что за 2026 год жилье в Петербурге получат 700 детей-сирот.

