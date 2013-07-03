За 2026 год жилье в Петербурге получат 700 детей-сирот

В Петербурге активно реализуется программа по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин в своем Telegram-канале.

Собственное жилье для сирот остается одним из главных приоритетов социальной политики города. В 2025 году 563 совершеннолетних ребенка-сироты получили полностью обустроенные квартиры.

С 2024 года в городе действует дополнительная мера поддержки — квартиры для детей-сирот оснащают предметами первой необходимости. За два года этой возможностью воспользовались около 1200 человек.

В текущем году власти планируют обеспечить жильем еще 700 детей-сирот. Эта мера поможет им быстрее адаптироваться к самостоятельной жизни и обрести стабильность.

