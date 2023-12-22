В Петербурге 139 семей уже получили социальные выплаты по программе расселения коммуналок

Социальные выплаты для расселения коммуналок способствуют реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

В Петербурге 139 семей уже получили социальные выплаты по программе расселения коммунальных квартир в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

Общий объем выданных средств составляет 341 млн рублей. Всего в 2024 году на расселение коммуналок предусмотрено 3,9 млрд рублей. Пресс-служба жилищного комитета

Петербуржец Валерий, который получил соцвыплату, рассказал, что благодаря участию в программе он сможет выкупить у соседей последнюю комнату в коммуналке. Горожанин уже обо всем договорился с ними.

Вместе с соседями пришли к согласию. Поняли, что все хотим расселиться, благодаря этому стало возможно получение выплаты. Она позволит мне выкупить последнюю комнату у соседей по коммуналке, чему я очень рад. Валерий, получатель соцвыплаты

Социальные выплаты для расселения коммуналок способствуют реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

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Фото: Telegram / Жилищный комитет Санкт-Петербурга, Pxhere