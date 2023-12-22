У "Единой карты петербуржца" появился новый сервис для проверки чеков

Благодаря сервису пользователи смогут проверить чеки за приобретенные товары и услуги.

Единая карта петербуржца вновь расширяет свои возможности. В цифровой программе открылся новый сервис – "Гражданский контроль". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Благодаря сервису пользователи смогут проверить чеки за приобретенные товары и услуги. Они смогут узнать, не нарушили ли законодательство продавцы, выдавшие чек.

Кроме того, были расширены возможности сервиса "Активность". Тут появился перечень учреждений и открытых локаций для занятий спортом.

Проект "Единая карта петербуржца" продолжают развивать. Цифровую экосистему постоянно модернизируют в рамках стратегии цифровой трансформации.

Ранее мы писали, что более 285 тысяч человек оформили Единую карту петербуржца в Сбере в 2023 году.

Фото: Сбербанк