Более 285 тысяч человек оформили Единую карту петербуржца в Сбере в 2023 году

Карта технологически объединяет в себе финансовые и нефинансовые сервисы.

В 2023 году более 285 тысяч человек оформили Единую карту петербуржца (ЕКП) в Сбербанке. Всего со старта проекта преимущества ЕКП Сбера уже оценили более 1,2 млн владельцев карты.

Проект запустили 6 мая 2019 года. Карта технологически объединяет в себе финансовые и нефинансовые сервисы. Например, её можно использовать как банковскую карту, электронную подпись или проездной билет. При этом, стоимость проезда по самой ЕКП в метро ниже, чем по "Подорожнику".

Рост популярности Единой карты петербуржца в Сбере объясняют, прежде всего, выгодными условиями – бесплатное обслуживание, многофункциональность и разнообразие специальных предложений по карте.

В этом году проект "Единая карта петербуржца" будет отмечать пятилетний юбилей. За это время карта зарекомендовала себя у бизнеса и стала надёжным помощником для петербуржцев. Это видно по росту количества партнёров – их уже более 580, и по популярности карты у горожан. Владельцы ЕКП всё чаще делают её зарплатной и просто регулярно пополняют для повседневных покупок, оплаты городского транспорта, школьного питания, получения услуг. С её помощью можно экономить и на культурной программе – в музеях, театрах и на спортивных мероприятиях, а также получать бонусы по программе "СберСпасибо". Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу

Кроме скидок партнёров проекта и программы лояльности "СберСпасибо", держателям ЕКП доступны полезные цифровые сервисы. Например, с помощью социального калькулятора можно узнать о доступных владельцу карты мерах соцподдержки, а на сервисе "Городской диалог" – проходить опросы и выражать своё мнение об актуальных городских вопросах.

Оформить карту можно во всех офисах Сбербанка, обслуживающих физлиц в Петербурге, при помощи сотрудника. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Выпуск займет не более семи рабочих дней. Обслуживание, выпуск и перевыпуск ЕКП бесплатные.

Единая карта петербуржца – приоритетный проект Правительства Санкт-Петербурга. Смарт-карта сочетает в себе современный платежный инструмент, бонусную карту, электронный проездной и носитель электронной подписи. Её можно получить в пяти популярных российских банках.

Фото: пресс-служба Сбера