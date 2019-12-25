В ЛДПР предлагают расширить семейную ипотеку на вторичное жилье

ЛДПР направит обращение в федеральное правительство и предложит расширить перечень городов для оформления семейной ипотеки на вторичное жилье. Соответствующий комментарий газете "Известия" сделал председатель комитета Государственной думы по международным делам, лидер партии Леонид Слуцкий. Ранее парламентарии из нижней палаты получили обращение от ряда семей в регионах страны. Там сниженная ставка в шесть процентов действует на первичное жилье, однако не затрагивает вторичное.

Мы обратимся в правительство с предложением смягчить условия и кратно расширить список городов, где можно брать льготную семейную ипотеку на вторичное жилье, которое часто значительно доступнее для граждан, чем новостройки Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

Напомним, что в марте 2025 года ДОМ.РФ опубликовал список городов, в которых сниженная ставка доступна на оба вида жилья. В перечень попал 901 населенный пункт. Среди них оказались Воркута, Норильск, Тында, Кяхта, Гусиноозерск, Прохладный, Медвежьегорск, Иннополис, Геленджик, другие города и поселки. Также за последовательное расширение перечня выступает "Справедливая Россия". Лидер движения Сергей Миронов заметил, что вторичное жилье доступнее для покупки, что важно для семей с детьми.

