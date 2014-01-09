В ГД рассказали, какой фактор может "подогреть" цены на жилье

Сергей Гаврилов сообщил о том, что законопроект США не приживется в России.

Увеличение срока ипотечного кредита до 50 лет "подогреет" стоимость жилья, поскольку если покупатель может платить полвека, то застройщик не станет снижать цену. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов (фракция КПРФ). Таким образом парламентарий прокомментировал слова американского президента-республиканца США Дональда Трампа о том, что он поддерживает идею продления продолжительности ипотечных кредитов в стране до 50 лет. По словам эксперта из Москвы, подобная инициатива на территории США обсуждается в качестве ответной реакции на рост цен и нехватку домов. Власти планируют уменьшить ежемесячную нагрузку, но при этом увеличить долговую зависимость для граждан.

Однако в российских реалиях подобный подход едва ли принес бы благо. После окончания льготных программ многие кредиты оказались на грани по нагрузке - семьи тратят значительную часть дохода на платежи. Сергей Гаврилов, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты указал, что Центральный банк России уже предупредил банки о том, длинные займы с маленьким первоначальным взносом могут обернуться проблемами для экономической системы страны. Если ввести ипотеку на 50 лет, то люди будут платить почти всю жизнь, фактически передавая свои долги из поколения в поколение. В Росси ипотека для многих россиян стала единственным шансом купить квартиру, но п стране также растет и объем задолженностей.

Фото: Piter.tv