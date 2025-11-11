Трамп одобрил идею 50-летней ипотеки в США

Глава США сообщил о том, что "еще десять лет" не сыграет значимой роли в платежах.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил в интервью местному телеканалу Fox News во вторник, 10 ноября, что поддерживает идею продления продолжительности ипотечных кредитов в стране до 50 лет. Таким образом лидер Белого дома ответил на вопрос корреспондента о том, фиксируется ли сейчас кризис в вопросе доступности жилья на территории США. Ведущая программы заметила, что многие граждане страны не могут себе позволить приобрести жилье. В среднем срок продолжительности ипотечных кредитов в США достигает отметки в 30 лет.

Ну, знаете, с 40 до 50 лет... Это не такой уж большой фактор. Может, немного поможет. Дональд Трамп, глава США

Также иностранный политик из Вашингтона заметил, что государственная программа выдачи американцам продуктовых талонов (SNAP) ставит страну под угрозу, поскольку трудоспособные люди уходят с работы ради получения бесплатного питания. Американские лидер добавил, что программа SNAP может быть изменена, учитывая имеющиеся с ней проблемы.

Фото и видео: YouTube / FOX News