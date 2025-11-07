Трамп объявил о присоединении Казахстана к соглашениям Авраама

Глава США встретился с представителями Центральной Азии в Белом доме.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп объявил о присоединении Казахстана к авраамским соглашениям о нормализации отношений с Израилем. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал на заседании в Вашингтоне при участии политических лидеров из стран Центральной Азии. Через социальные сети глава США пообещал подписчикам объявить вскоре об официальной церемонии подписания договоренностей. Он также заметил, что в скором времени количество участников соглашения будет расширено.

Казахстан - первая страна за время моего второго президентского срока, которая присоединяется к соглашениям Авраама, первая из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что отношения между еврейским государством и Казахстаном и ранее были нормализованы. В частности, дипломатические отношения установлены еще в 1992 году, а высшие политические руководители наносили взаимные рабочие визиты друг к другу, в странах функционируют посольства. Такой шаг с подписанием авраамских соглашений можно скорее назвать символическим. Таким образом Казахстан стал первой азиатской страной, присоединившийся к документу.

Фото и видео: Белый дом