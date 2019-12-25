  1. Главная
Трамп: США хотят завершения конфликта на Украине
Сегодня, 7:36
Трамп: США хотят завершения конфликта на Украине

По словам главы Белого дома, в урегулировании конфликта достигнут значительный прогресс.

Соединенные Штаты хотят завершения конфликта на Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

По словам главы Белого дома, в урегулировании конфликта достигнут значительный прогресс. Трамп выразил надежду на то, что "в какой-то момент стороны поступят очень умно и сделают это". Он подчеркнул, что Вашингтон хочет увидеть завершение конфликта.

Россия и Украина. Мы пока не достигли этого, но, думаю, добились значительного прогресса.

Дональд Трамп, президент США

Фото: YouTube / The White House

