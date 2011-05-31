Инфантино не раскрыл, получит ли Трамп премию мира ФИФА

Джанни Инфантино анонсирован новую награду от FIFA.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не стал давать однозначный ответ на вопрос ведущего о том, получит ли американский президент-республиканец Дональд Трамп новую премию мира FIFA, первый обладатель которой будет объявлен в декабре 2025 года. Соответствующий комментарий был дан иностранным экспертом в рамках его выступления на бизнес-форуме в Майами. Высокопоставленный гость из мира спорта уточнил, что награда учреждена федерацией с целью поддержки усилий общественных деятелей в области мира и единства. Он добавил, что узнать имя первого обладателя такой награды мир сможет уже 5 числа. Торжественная церемония состоится в Вашингтоне в рамках жеребьевки предстоящего чемпионата мира по футболу FIFA 2026 года. Модератор мероприятия хотел узнать о том, получит ли награду один из выступавших на форуме. Среди таких личностей был, в частности, глава США.

Это подходящая площадка для награждения человека, который так много сделал или делает для мира... Вы увидите 5 декабря. Вы узнаете. Джанни Инфантино, глава FIFA

Фото и видео: YouTube / DWS News