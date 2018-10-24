  1. Главная
Bi.Zone: мошенники активно готовятся к чемпионату мира по футболу
Эксперты по кибербезопасности указали на угрозу продажи фальшивых билетов на турнир по футболу.

Около 2,7 тысяч потенциально мошеннических онлайн-ресурсов с упоминанием чемпионата мира по футболу 2026 года уже выявлено в разных доменных зонах мирового интернета с начала текущего года. Соответствующими статистическими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились представители пресс-службы компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone. Специалисты не стали уточнять сведения о том, в доменных зонах каких стран было зафиксировано появление подобных вредоносных сайтов. Однако в октябре 2025 года таких ресурсов было 600, в ноябре - 700, в декабре - одна тысяча. За январь 2026 года потенциально мошеннических сайтов специалисты по кибербезопасности нашли 1,2 тысяч, а феврале цифра увеличилась до 1,5 тысяч, что стало фазой активного роста. В отечественном доменном пространстве (зона .ru), по словам представителей Bi.Zone, сайты тоже "уже минимально присутствуют". аналитики полагают, что в будущем можно будет говорить о росте числа таких ресурсов.

Приобретая билеты на фейковых сайтах, пользователи рискуют потерять крупные суммы.

пресс-служба компании Bi.Zone

Также  руководитель компании Bi.Zone Digital Risk Protection Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин пояснил СМИ, что сайты могут не только имитировать агрегаторы для продажи билетов, но также эксплуатировать и официальное название сайта FIFA. 

В МВД рассказали о мошеннических схемах под предлогом оформления загранпаспорта.

Фото: pxhere.com

