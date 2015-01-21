Многодетные семьи Петербурга смогут погасить ипотеку на миллион рублей

Семьи с тремя детьми получат до миллиона рублей на ипотеку по новой программе.

Многодетные семьи Санкт-Петербурга смогут получить до одного миллиона рублей на погашение ипотечного кредита. Такая мера поддержки предусмотрена для родителей, в чьих семьях с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года появятся третий и последующие дети. Об этом передает пресс-служба администрации города.

Оператором программы выступает компания "ДОМ.РФ". В организации уточнили, что получить федеральную выплату в размере до 450 тысяч рублей и региональную доплату до 550 тысяч можно через портал "Госуслуги". После подачи заявления деньги поступят на счет банка в течение десяти дней. При этом ипотечный договор должен быть заключен не позднее 31 декабря 2027 года.

По данным Смольного, в Петербурге проживает 76 тысяч многодетных семей, и более 18 тысяч из них уже воспользовались федеральной программой по частичному погашению ипотеки. Теперь они смогут рассчитывать и на дополнительную региональную поддержку. Эксперты отмечают, что семейная ипотека остается главным стимулом для покупки жилья в Петербурге. Однако в текущих лимитах, которые составляют 12 миллионов рублей для мегаполисов, семьи с детьми часто не могут позволить себе просторное жилье в черте города.

Ранее сообщалось, что минимальный размер процентной ставки по программе для семей с детьми составляет 6% с учётом страхования жизни, минимальный размер первоначального взноса — 20,1%.

Фото: unsplash (Jakub Żerdzicki)