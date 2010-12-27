В Петербурге и Ленобласти по счетам эскроу продана 841 квартира

Центральный банк РФ опубликовал данные о заключении кредитных договоров с застройщиками, использующими счета эскроу.

Центральный банк РФ опубликовал данные о заключении кредитных договоров с застройщиками, использующими счета эскроу.

Счет эскроу – это специальный счет для безопасного расчета между покупателем и продавцом. Покупатель кладет деньги на такой счет, а продавец забирает их только после того, как выполнит прописанные в договоре условия. Независимый посредник в этой операции – банк, он и следит за выполнением нужных условий.

С запуска этой системы летом 2019 года в Петербурге безопасно продали 167 квартир, при этом застройщики заключили 11 договоров на сумму 14,40 млн. рублей. В Ленобласти обрели хозяев 674 квартиры. Было заключено 5 договоров общей суммой 8,24 млн рублей.

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