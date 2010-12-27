В промзоне в Петербурге разгорелся пожар площадью 600 кв. метров

Сотрудники МЧС тушат огонь с 4 утра.

Рано утром 9 сентября в промышленной зоне в Петербурге разгорелся сильный пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти, на открытой территории на площади 600 квадратных метров горит строительный мусор. Также тушат ангар размером 30х10 м на площади 300 метров. В сети появились фотографии с места происшествия.

Инцидент произошел на Лесопарковой улице, 40. Сообщение о возгорании поступило в 04:16. По состоянию на 07:32 огонь не локализован. Пожару присвоен ранг 1-бис. В тушении задействовано 40 спасателей и восемь единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что на Богатырском проспекте загорелась квартира на восьмом этаже.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб