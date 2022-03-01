Кабмин продолжит программу восстановления прав обманутых дольщиков

Российское правительство продолжит программу восстановления прав обманутых дольщиков. Об этом на пленарном заседании Российской строительной недели рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник напомнил коллегам о том, что граждане защищены механизмом эскроу-счетов. Этот инструмент позволяет сохранить денежные средства даже при условии банкротства компании-застройщика.
Мы продолжим реализацию программы восстановления прав граждан участников долевого строительства в полном объеме. Деньги на эти цели заложены.
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ
эксперт подчеркнул, что средства россиян, вложенные в новостройки, защищены. Кабинет министров также будет работать над тем, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков.
Кабмин в ближайшее время предложит антикризисный план по поддержке стройотрасли.
Фото и видео: YouTube / RosBuild
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