Кабмин в ближайшее время предложит антикризисный план по поддержке стройотрасли

Марат Хуснуллин рассказал о том, что скоро чиновники расскажут о подробностях поддержки отрасли.

Российское правительство в ближайшее время предложит антикризисный план по поддержке строительной отрасли. Об этом на пленарном заседании Российской строительной недели рассказал вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Выступление чиновника транслировалось на официальном YouTube-канале мероприятия. Эксперт напомнил коллегам о том, что меры должны быть реализованы на фоне резкого повышения ключевой ставки Центробанком.

План, который не должен допустить обвала рынка жилья. Он включает в себя поддержку жилищного строительства, сокращение инвестиционно-строительного цикла, вопросы ценообразования, поставок стройматериалов. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт уточнил, что скоро общественности будут рассказаны подробности экономического плана.

Кабмин РФ предоставит налоговые льготы большему числу проектов по созданию новых технологий.

Фото и видео: YouTube / RosBuild

