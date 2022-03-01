Кабмин РФ предоставит налоговые льготы большему числу проектов по созданию новых технологий

Михаил Мишустин назвал направления для исследований.

Российское правительство предоставит налоговые льготы большему числу проектов по созданию новых технологий. Об этом на заседании кабинета министров рассказал Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что распространяется механизм льготного налогообложения.

Правительство продолжает создавать благоприятные условия для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ…Соответствующий документ подписан. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В обновленный список чиновники дополнительно включили много значимых для России направлений, таких как проведение изыскания в сфере создания авиационных и космических систем, области беспилотного транспорта, разработки лекарственных препаратов и медицинских услуг, более эффективных способов реабилитации и методов терапии. Включены в реестр сфера интеллектуальной энергетики, производственных технологий, кибербезопасность и нейрокомпьютерные интерфейсы. Бизнесмены, занимающиеся такими проектами, уменьшат для себя налоговую нагрузку на прибыль.

Мишустин заявил о подготовке решений по смягчению последствий санкций.

Фото и видео: Правительство России

