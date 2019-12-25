Мишустин заявил о подготовке решений по смягчению последствий санкций

Глава кабмина РФ рассказал о оперативных мерах страны в экономике.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о подготовке решений по смягчению последствий западных санкций. Соответствующее заявление чиновник сделал во время заседания кабинета министров от 28 февраля. Кабмин уже принял ряд решений, направленных на реализацию национальных государственных интересов и интересов жителей страны. О каких именно мерах идет речь, будет озвучено в ближайшее время. В частности, речь пойдет о движении денежных потоков и о проектах по замещению импортных комплектующих.

Какие бы причины ни назывались публично - причинение ущерба по всем направлениям…действовать активно, эффективно, без сбоев. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил о том, что рост санкционного давления на РФ был ожидаем, поэтому власти заранее к нему готовились. Он призвал аппарат правительства, министерства и ведомства, региональные власти оперативно реагировать на изменения в экономической сфере и работать согласно намеченным планам.

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Фото и видео: Правительство России

