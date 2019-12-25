Боррель подтвердил решение ЕС о санкциях против Путина и Лаврова

В ЕС рассказали о причинах внедрения личных санкций против российских чиновников.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил решение ввести персональные санкции против российского лидера Владимира Путина и министра внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом специалист сообщил журналистам во время брифинга. Новые экономические ограничения со стороны ЕС, в частности, включают заморозку финансовых активов. Ранее глава австрийского МИД Александер Шелленберг отметил прессе, что санкции не затронут сферу перемещений этих чиновников.

Мы внесли в списки сегодня президента Путина и министра иностранных дел Лаврова. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Евросоюз опубликовал официальный документ, в котором говорится о том, что Владимир Путин отдал приказ о проведении на территории Украины военной операции, а Вооруженные силы РФ уже начали наступление на страну. При этом Сергей Лавров как член Совета Безопасности РФ поддержал незамедлительное признание независимости ЛНР и ДНР. В "черном списке" также оказались премьер-министр Михаил Мишустин, глава правоохранительных органов Владимир Колокольцев, специальный представитель СБ по экологии, природоохране и транспорту Сергей Иванов и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Глава ЕК: второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФ.

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