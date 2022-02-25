Глава ЕК: второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФ

Санкции впервые лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Под новый пакет ограничений в том числе попадут оборонные компании.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что второй пакет санкций Евросоюза затрагивает 70% российского рынка банковских услуг и ключевые государственные компании. Об этом она упомянула на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине.

По словам фон дер Ляйен, санкции впервые лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Под новый пакет ограничений в том числе попадут оборонные компании. Глава ЕК подчеркнула, что ЕС ограничит доступ к рынку полупроводников. Россия не сможет получать технологии, которые необходимы для "процветающего будущего".

Что касаемо энергетического сектора, то здесь ЕС намерен запретить экспорт "уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти". Фон дер Ляйен подчеркнула, что эти инструменты производятся только на территории ЕС. У России больше не будет возможности модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые в 2019 году принесли ей прибыль в размере 24 млрд евро.

Ранее мы сообщили, что в Росавиации напомнили о праве России на зеркальные санкции против Лондона.

Видео: European Commission