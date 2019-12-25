  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Росавиации напомнили о праве России на зеркальные санкции против Лондона
Сегодня, 8:05
508
RipeHarvest Добавить в Яндекс.Новости

В Росавиации напомнили о праве России на зеркальные санкции против Лондона

0 0

В ведомстве указали на межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Россией и Великобританией. В документе предусмотрены равные права на эксплуатацию маршрутов.

Росавиация направила уведомление Лондону о необходимости соблюдать договор о воздушном сообщении между Россией и Великобританией. Британским властям напомнили о санкциях, которые могут быть применены в адрес их авиакомпаний. Это может стать ответом на санкции против "Аэрофлота".

Накануне Лондон отменил рейс "Аэрофлота", запланированный на 25 февраля. В Росавиации указали на межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Россией и Великобританией. В документе предусмотрены равные права на эксплуатацию маршрутов. От британских властей потребовали соблюдения положений договора.

В пятницу, 25 февраля, британские авиакомпании должны провести 70 транзитных рейсов в воздушном пространстве России, а также ещё 2 рейса по маршруту Лондон – Москва.

Ранее мы сообщили, что Минтранс предложил организовать вывоз всех желающих с юга России.

Фото: pexels

Теги: аэрофлот, великобритания, лондон, росавиация, россия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии