В Росавиации напомнили о праве России на зеркальные санкции против Лондона

В ведомстве указали на межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Россией и Великобританией. В документе предусмотрены равные права на эксплуатацию маршрутов.

Росавиация направила уведомление Лондону о необходимости соблюдать договор о воздушном сообщении между Россией и Великобританией. Британским властям напомнили о санкциях, которые могут быть применены в адрес их авиакомпаний. Это может стать ответом на санкции против "Аэрофлота".

Накануне Лондон отменил рейс "Аэрофлота", запланированный на 25 февраля. В Росавиации указали на межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Россией и Великобританией. В документе предусмотрены равные права на эксплуатацию маршрутов. От британских властей потребовали соблюдения положений договора.

В пятницу, 25 февраля, британские авиакомпании должны провести 70 транзитных рейсов в воздушном пространстве России, а также ещё 2 рейса по маршруту Лондон – Москва.

Ранее мы сообщили, что Минтранс предложил организовать вывоз всех желающих с юга России.

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