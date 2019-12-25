Минтранс предложил организовать вывоз всех желающих с юга России

Россияне смогут покинуть южные регионы с помощью железнодорожных и автомобильных маршрутов.

Россияне смогут покинуть Юга России. Об этом сообщил Минтранс.

В ведомстве подчеркнули, что перевозчики обладают достаточным количеством транспортных ресурсов для осуществления транспортировки пассажиров. Россияне смогут покинуть южные регионы с помощью железнодорожных и автомобильных маршрутов. Минтранс намерен оказать помощь на местах. Планируется задействовать необходимые службы, в том числе привлечь волонтеров. В ведомстве подчеркнули, что о конкретных решениях будет сообщено дополнительно.

Ранее мы сообщили, что Италия открывает границы для российских туристов с 1 марта.

Фото: Piter.TV