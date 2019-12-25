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Италия открывает границы для российских туристов с 1 марта
Сегодня, 9:50
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Италия открывает границы для российских туристов с 1 марта

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Необходимо будет показать только справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Уже с 1 марта Италия открывает границы для всех туристов, в том числе, российских. Об этом сообщили в пресс-службе АТОР.

Отмечается, что Италия будет принимать и невакцинированных путешественников. Для того чтобы попасть на территорию страны, необходимо будет показать только справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Турист должен будет соблюдать 5-дневный карантин в том месте, которое указано в анкете о местонахождении пассажира PLF. После этого он должен будет сдать повторный тест на коронавирус.

Ранее мы писали, что первые чартеры из Петербурга на Кипр запустят с 1 марта.

Фото: pexels.com

Теги: италия, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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