Первые чартеры из Петербурга на Кипр запустят с 1 марта

Рейсы будут выполняться 4 раза в неделю.

Оперштаб разрешил запустить чартеры из Петербурга на Кипр с 1 марта. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России Майя (АТОР).

При этом многие туроператоры не собираются запускать полетные программы раньше второй половины апреля. Это связано с тем, что многие кипрские отели в марте будут еще закрыты. Они начнут работать к православной Пасхе, в этом году праздник запланирован на 24 апреля.

Первым сезон на Кипре откроет туроператор "Библио-Глобус". Полеты из Москвы в Ларнаку начнутся 19 марта, рейсы будут выполняться 4 раза в неделю. Из Петербурга можно будет улететь на известный курорт авиакомпанией "Россия" с 20 марта также 4 раза в неделю. В апреле самолеты начнут летать 6 раз в неделю, с 1 мая вылеты на Кипр станут ежедневными.

Ранее мы писали, что Smartavia запускает регулярные рейсы из Петербурга в Баку.

Фото: pexels.com