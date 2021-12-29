Полеты будут выполняться один раз в неделю – по субботам.

Авиакомпания Smartavia запускает регулярные рейсы из Петербурга в Баку. Первый самолет вылетит из Пулково 5 марта.

Полеты будут выполняться один раз в неделю – по субботам. Самолет будет вылетать из Петербурга в 16:30 и прибывать в столицу Азербайджана в 21:15. Обратно из Баку пассажиры смогут улететь в 22:15 и прилететь в Петербург в 01:15. Для каждого аэропорта указано местное время.

Ранее авиакомпания "Россия" запустила прямые рейсы из Петербурга в Хибины.

Фото: pexels.com