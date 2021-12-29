Авиакомпания "Россия" запустила прямые рейсы из Петербурга в Хибины

Первый самолет в Хибины отправился сегодня, 11 февраля.

Авиакомпания "Россия" запустила рейсы из Петербурга в аэропорт Хибины в Мурманской области. Рейсы будут осуществляться пять раз в неделю. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ожидается, что полеты добавят 10% к турпотоку в Хибины и позволят местным туроператорам предлагать новые комбинированные туры. Загрузка первого рейса составила 90%. Направление решили открыть в связи с тем, что у пассажиров есть спрос на перевозку с горнолыжным снаряжением. Рейсом смогут воспользовать и те, кто хочет покататься на курортах в Кировске, Большом Вудъявре и Кукисвумчорре.

Время в полете занимает всего 1 час 50 минут.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что пассажиропоток в аэропорту Пулково в 2021 году увеличился на 72%.

Фото: Piter.tv