Из Петербурга в китайский Санья отправился первый прямой рейс

С 1 апреля частота рейсов увеличится.

Авиакомпания "Аэрофлот" начала выполнение прямых рейсов из Санкт-Петербурга в китайский курортный город Санья. Первый рейс состоялся в субботу, 22 марта, и был полностью заполнен пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

На данный момент полёты выполняются по субботам. Однако уже с 1 апреля частота рейсов увеличится: второй еженедельный рейс будет добавлен по средам из Пулково, а обратные рейсы — по вторникам.

Санья, расположенный на острове Хайнань, является одним из самых популярных курортов Китая, известным своими тропическими пляжами и комфортным климатом. Прямые рейсы из Петербурга позволят туристам быстрее и удобнее добираться до этого направления.

Ранее Piter.TV сообщал, что с 22 марта из Петербурга запустят прямые рейсы на Хайнань.

Фото: Piter.TV