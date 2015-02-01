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Прямые перелеты из Петербурга в Абхазию запускаются с 14 августа
Сегодня, 14:46
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Прямые перелеты из Петербурга в Абхазию запускаются с 14 августа

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Ранее жители Северной столицы летали в Сухум с пересадками.

С 14 августа авиакомпания iFly запустит прямые рейсы из Петербурга в Абхазию на самолетах Airbus A330. Второй перелет запланирован на 20 число, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Стоимость билета в одну сторону без багажа составит около 30 тыс. рублей, с багажом – начиная с 34,5 тыс. рублей. Билеты туда и обратно обойдутся в сумму от 42,4 тыс. рублей без багажа и от 58,6 тыс. рублей – при наличии багажа. 

Ранее жители Северной столицы летали в Сухум с пересадками. 

Также с начала августа появились новые рейсы из Петербурга в Геленджик. 

Фото: Piter.TV 

Теги: абхазия, перелеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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