Пассажиропоток в аэропорту Пулково в 2021 году увеличился на 72%

Но достичь допандемийных показателей пока не удалось.

В прошлом году аэропортом Пулково пользовались 18 млн пассажиров. По сравнению с 2020-м годом, пассажиропоток транспортной артерии Петербурга вырос на 72%. Об этом сообщили в пресс-службе Пулковской таможни.

Более 2,5 млн человек путешествовали на международных линиях в более 50 стран мира. Но достичь показателей 2019 года пока не вышло.

Как сообщили в пресс-службе Пулковской таможни, увеличилось и число преступлений, который были связаны с доставкой наркотиков через авиатранспорт. Перевозили злоумышленники и ювелирные изделия. Например, в Пулково задержали иностранца с партией дорогих часов. Однако есть и позитивные тенденции. Так, в связи с увеличением заказов в интернет-магазинах выросли объемы международных почтовых перевозок.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Пулково откроется выставка с фотографиями пожилых людей и их любимых мест.

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