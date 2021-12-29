В Пулково задержали иностранца с партией дорогих часов

Общая сумма изделий составила более 17,3 млн рублей.

В аэропорту Пулково задержали пассажира с партией дорогих часов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Мужчина из Украины собирался улететь из Россию в Швейцарию через Турцию. Его задержали во время прохождения таможенной границы на рейс Петербург-Стамбул. Во время досмотра у него нашли семь наручных часов и аксессуары к ним. Общая сумма изделий составила более 17,3 млн рублей.

Задержанный не в первый раз пересекал границу с партией часов. Установлено, что он перевозил их не для личного пользования.

Пулковская таможня возбудила уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров в крупном размере".

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали крупную партию контрафактных товаров.

Фото: sztu.customs.gov.ru