В Пулково задержали иностранца с партией дорогих часов

В аэропорту Пулково задержали пассажира с партией дорогих часов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Мужчина из Украины собирался улететь из Россию в Швейцарию через Турцию. Его задержали во время прохождения таможенной границы на рейс Петербург-Стамбул. Во время досмотра у него нашли семь наручных часов и аксессуары к ним. Общая сумма изделий составила более 17,3 млн рублей.
Задержанный не в первый раз пересекал границу с партией часов. Установлено, что он перевозил их не для личного пользования.
Пулковская таможня возбудила уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров в крупном размере".
Ранее мы писали, что в Петербурге задержали крупную партию контрафактных товаров.
Фото: sztu.customs.gov.ru
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