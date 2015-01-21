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В Петербурге задержали крупную партию контрафактных товаров
Сегодня, 15:24
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В Петербурге задержали крупную партию контрафактных товаров

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Контрафакт должны были вывезти в Кубу.

В среду, 13 октября, пресс-служба Балтийской таможни сообщила о задержании крупной партии контрафактных товаров в Петербурге. Товары должны были отправиться в Кубу. 

Отмечается, что контейнер, в котором должна была находиться одежда, школьные ранцы, солнцезащитные очки, шариковые ручки и автозапчасти – всего 210 грузовых мест общим весом 9872 кг, прибыл на пост "Гавань". В ходе осмотра было обнаружено множество мелких упаковок без соответствующих документов: 35 тыс. незадекларированных товаров весом 2700 кг. Ко всему прочему, на большей части товаров содержались логотипы известных брендов.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Бизнесменам грозит штраф, а товар уничтожат.

Ранее мы писали, что петербургская таможня сообщила о росте грузооборота.

Фото: пресс-служба Балтийской таможни

Теги: балтийская таможня, контрафакт, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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