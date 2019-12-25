Петербургская таможня сообщила о росте грузооборота

В 2021 году через таможенные посты в Петербурге, Вологодской, Новгородской областях и Республики Коми стало перемещаться больше товаров, чем в прошлом году.

В среду, 8 сентября, пресс-служба петербургской таможни сообщила Piter.tv о росте грузооборота в регионе деятельности за 8 месяцев.

По итогам 8 месяцев 2021 года грузооборот в регионе деятельности петербургской таможни составил 15,27 млн тонн, в 2,2 раза превысив показатель аналогичного периода прошлого года (6,96 млн тонн). По данным таможенной статистики, в 2021 году через таможенные посты петербургской таможни стало больше перемещаться как экспортных, так и импортных товаров. В частности, весовой объем вывозимых товаров увеличился в 2,4 раза и достиг 14,32 млн тонн, в то же время весовой объем ввозимых товаров вырос на 5% и 0,95 млн тонн.

Отмечается, что в товарной структуре экспорта в весовом выражении преобладают "черные металлы", затем идут "древесина и изделия из нее, древесный уголь" и другие.

По словам начальника отдела таможенной статистики Санкт-Петербургской таможни Татьяны Соколовой, за текущий год аибольший рост в экспорте в количественном отношении произошел в следующих товарных группах: черные металлы, трикотаж, часы, живые деревья, оружие и боеприпасы, алюминий, цинк, продукция мукомольно-крупяной промышленности и других. Что касается импорта, то отмечается увеличение таких категорий товаров, как недрагоценные металлы, металлокерамика,цинк, свинец, зонты, химические нити, удобрения, натуральный и искусственный мех, табак и других.

Ранее мы писали, что в Петербурге выявили 8,5 тыс. незадекларированных полотенец.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни; Pexels