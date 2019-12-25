В Петербурге выявили 8,5 тыс. незадекларированных полотенец

Партия должна была состоять из 31 тыс. полотенец, однако таможенники нашли несоответствие.

В пятницу, 27 августа, пресс-служба петербургской таможни сообщила Piter.tv, что сотрудники Котлинского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни выявили нарушение таможенных правил.

Так, на пост прибыла партия "полотенец махровых" из Узбекистана. Согласно документам, указанным в декларации, товарная партия должна была состоять из 31 тыс. штук текстильных изделий общей стоимостью 2,6 миллиона рублей. Проведя досмотр, таможенники заметили, что фактическое количество перемещаемых товаров превышает заявленное: 8,5 тыс. полотенец "забыли" указать.

Незадекларированные товары изъяли, а также возбуждено дело административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП России.

Ранее мы писали, что петербургская таможня изъяла более 60 тысяч пачек сигарет.

Фото: пресс-служба таможни