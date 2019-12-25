Петербургская таможня изъяла более 60 тысяч пачек сигарет

Сотрудники таможни осмотрели склады в Шушарах.

В четверг, 19 августа, в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни сообщили Piter.tv, что в ходе проверки склада в Пушкинском районе выявили партию немаркированных табачных изделий.

Сотрудники Северо-Западной оперативной и петербургской таможен совместно с должностными лицами регионального управления Роспотребнадзора и петербургской транспортной прокуратуры провели таможенный осмотр территорий одного из сортировочных складов в Шушарах.

В результате обнаружили 61 тысячу пачек сигарет Dove без обязательной маркировки. Согласно информации на упаковках, табачная продукция была произведена в Европе. Специалисты оценили, что суммарно стоимость изъятых сигарет превышает 2 млн рублей. Товар изъяли и возбудили дело об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ ("Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке").

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Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни