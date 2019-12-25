На посту Пулковской таможни пресекли попытку вывоза бронезащиты за рубеж

Товар приобретался на территории России, а затем отправлялся за рубеж.

В четверг, 12 августа, пресс-служба Северо-Западного таможенного управления сообщила, что на Почтовом посту Пулковской таможни была пресечена очередная попытка вывоза бронезащиты за рубеж.

По всем документам числилось, что внутри находится мотошлем, но на самом деле отправитель пытался отправить шлем для защиты головы от пуль огнестрельного оружия и осколков. Для отправки подобного рода товара нужна лицензия, которой у нарушителя, естественно, не было.

Шлем "Маска-1Щ" поставлялась силовые структуры Российской Федерации и не предназначена для свободной реализации. Данный вид бронезащиты используют при создании вооружения и военной техники.

Действия горожанина оценили как покушение на незаконное перемещение через таможню оборудования, которое может использоваться при создании другого вооружения группой лиц по предварительному сговору.

В пресс-службе также отметили, что за июль таможня возбудила четыре уголовных дела по факту незаконного перемещения продукции военного назначения.

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Фото: Северо-Западное таможенное управление