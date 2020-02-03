Волховский торговец поддельными чехлами нанес корпорации Apple ущерб в размере 35 тысяч рублей

Apple оценила ущерб от нелегального использования товарного знака в сервисном центре Волхова.

36-летний уроженец Сясьстроя был признан Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти виновным в незаконном использовании символики известного бренда для продажи поддельных товаров. Было установлено, что предприниматель реализовывал в сервисном центре Волхова чехлы для смартфонов с нанесенным на них товарным знаком компании Apple. На использование логотипа у торговца не нашлось никаких официальных разрешений, равно как не обнаружилось и документов, подтверждающих подлинность продукции.

Потребовалось несколько дней для того, чтобы представители IT-корпорации оценили ущерб, причиненный волховским сервисным центром и лично продавцом поддельной продукции. Убытки компании составили 35 тысяч 30 рублей и 40 копеек. Торговец контрафактом по решению суда был привлечен к административной ответственности.

Ранее таможня Кингисеппа обнаружила контрафактную одежду в торговой точке.

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