В Пулково ограничили доступ на пандус к третьему этажу терминала

Изменения связаны с работами по замене дорожного покрытия, которые продлятся до 30 апреля.

В период с 17 по 18 апреля в аэропорту Пулково будет временно ограничен доступ к пандусу на третьем этаже терминала, сообщила пресс-воздушной гавани.

Изменения связаны с работами по замене дорожного покрытия, которые продлятся до 30 апреля. В связи с проведением работ на различных участках дороги будут вводиться временные ограничения. На территории аэропорта будут установлены дорожные знаки. Высадка пассажиров из общественного транспорта будет осуществляться только на уровне третьего этажа терминала.

В пресс-службе уточнили, что заехать на территорию аэропорта можно через транзитную зону № 1.

Ранее мы сообщили о том, что метро через Пулково продлят до "Технологической долины".

Фото: Piter.TV