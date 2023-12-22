метро через Пулково продлят до "Технологической долины"

Новый образовательный и научно-технологический центр на юге города играет важную роль для города.

Южная линия метро в Петербурге, которая планируется к продлению до аэропорта Пулково, впоследствии будет продолжена до "Технологической долины". Об этом сообщает ТАСС.

Здесь ведется строительство новых площадок и кампусов университета ИТМО. Открытие метро в этом направлении поможет снизить транспортную нагрузку у "Экспофорума", музеев и парков Царского Села, а также новых жилых кварталов Пушкинского района. Согласно Генеральному плану, первый участок линии до аэропорта включит в себя три новые станции метро. Кроме того, в докладе будут представлены предложения по строительству еще семи новых станций после "Пулково".

Новый образовательный и научно-технологический центр на юге города играет важную роль для города. Здесь появятся новые площадки и кампусы — "Невская дельта" СПбГУ и "Хайпарк" ИТМО.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге обновлена система навигации в метрополитене.

Фото: Петербургский Метрополитен